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المرأة

نجمة شهيرة تتلقى هدية نادرة من والدتها بسعر خيالي (صور)

Lebanon 24
15-08-2022 | 08:00
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لا يزال عيد ميلاد نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر الـ25 والهدايا الثمينة التي تلقتها محط اهتمام الصحافة ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرصت كايلي على استعراض الأجواء الاحتفالية المميزة في يوم ميلادها عبر "تيك توك"، ومجموعة من الهدايا الثمينة التي تلقتها من حبيبها وعائلتها. 
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ونشرت كايلي أيضاً مقطع فيديو عبر حسابها في "تيك توك" يعرض لقطات من الاحتفالات، والتي تضمنت هدايا خاصة من والدتها كريس جينر، حيث فتحت كايلي صندوقاً برتقالياً مميزاً من علامة "هيرميس" أمام الحاضرين، وكانت المفاجأة حقيبة جديدة باللونين البيج والبني بتصميم خاص ونادر.



وقدّمت كريس لابنتها كايلي نسخة من ثلاث فقط من الحقيبة المميزة للعلامة "هيرميس" ويبلغ ثمنها 100 ألف دولار، وهذه ليست أول قطعة نادرة من "هيرميس" تمتلكها كايلي جينر، بل تمتلك أيضاً صنادل "Birkinstock" النادرة التي تبلغ قيمتها 76 ألف دولار والمصنوعة من حقائب "هيرميس" القديمة، ولديها أيضاً حقيبة جلد تمساح بيركين البني المزيّن بالماس تبلغ قيمتها 300 ألف دولار.
المصدر: لها
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