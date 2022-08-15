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المرأة

استمرار الزواج بعد الخيانة.. ممكن أم مستحيل؟

Lebanon 24
15-08-2022 | 14:00
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الخيانة أزمة كبرى تزلزل الزواج، وغالباً ما تؤدي إلى انفصال الزوجين، فالبعض يعتقد أنه لا يمكن استمرار الزواج بعد اكتشاف الخيانة، لكن الواقع يفرض حقيقة إمكانية استمرار الزواج بعد الخيانة، فهناك بعض الدوافع التي تكون حافزاً لإصلاح العلاقة وتخطي أزمة الخيانة، بل وفي بعض الحالات يكون الزواج أفضل من مرحلة ما قبل الخيانة، فكيف يكون هذا؟ 
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1- ندم الزوج ورغبته في الإصلاح
ينتهي الزواج بعد اكتشاف الخيانة، عندما لا يُبدي الزوج أسفه على ما فعله، ولا يُظهر رغبته في الإصلاح، هنا تكون العلاقة سامة ولا بد من الخروج منها حتى لا تزداد الخسائر.
ولكن في حال عبّر الزوج عن ندمه، واعتذر عن هذا الخطأ الكبير، وأظهر تمسكه بالزواج ورغبته في إصلاح ما حدث وتحسين العلاقة، فهذا دليل على أنه يستحق فرصة ثانية.
 
2- اكتشاف سبب للخيانة
الرجل الذي يخون بلا سبب قد يكون هذا طبعه، وبالتالي فإن منحه المزيد من الفرص ما هو إلا تضييع للوقت وإهدار للجهد.
ولكن إذا كانت هناك مشكلة في الزواج وراء وقوع الزوج في الخيانة، مثل مشاكل العلاقة الحميمة، فهنا يكون الحل في البحث عن حلول للمشكلة الأساسية، وبالتالي لن تحدث الخيانة مرة أخرى، شرط أن يكون الزوج نادماً ومستعداً للتغيير والإصلاح.
 
3- قصة حب كبيرة
قد يعتقد البعض أن وجود قصة حب كبيرة بين الزجين يتعارض مع وقوع الزوج في الخيانة، والحقيقة أن للخيانة أسباباً كثيرة، منها مرور الزوج بأزمة نفسية، وهنا تكون الكلمة العليا للحب الكبير الذي يجمع بين الزوجين، ويدفعهما للتمسك بالزواج، وبذل الجهد من أجل الحفاظ عليه.
في هذه الحالة، يُنصح باللجوء إلى استشاري علاقات زوجية، ليسهم بخبرته الاحترافية في إصلاح الأضرار التي سببتها الخيانة للعلاقة، مثل هدم الثقة بين الزوجين، أو الشعور بألم نفسي من الصعب تخطيه على الرغم من استمرار الزواج، بل والحب أيضاً.
المصدر: نواعم
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