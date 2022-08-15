أخطاء شائعة في روتين تنظيف الوجه.. تجنبيها

الالتزام بتنظيف الوجه يومياً، أمر لا بد منه، من أجل الحفاظ على بشرة صحية مشرقة، ولكن للأسف يقع البعض في أخطاء تسبب أضراراً للبشرة، مثل عدم تنظيف البشرة أصلاً، أو استبدال غسول الوجه ببدائل أخرى يُعتقد أنها قادرة على تطهير البشرة مثل الغسول!. اليكِ الأخطاء الشائعة التي يقع بها البعض عند تنظيف الوجه يومياً:

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1- عدم تنظيف الوجه قبل النوم

يعتقد البعض أنه طالما لا يوجد مكياج على البشرة، فلا داعي لغسلها قبل النوم، وهو خطأ شائع، حيث إنه خلال الليل، تصلح البشرة الأضرار التي تعرضت لها طوال النهار، وبينما تقوم البشرة بعملية الإصلاح والتعافي، ينتج عن هذه العملية خلايا ميتة وزيوت وسموم، كل هذه الآثار تتراكم على البشرة وتحتاج إلى تطهيرها كل يوم، ولكن عند التوقف عن تطهير البشرة، تتراكم هذه المخلفات، لتمنع منتجات العناية بالبشرة من التغلغل داخل البشرة ومساعدتها على التعافي.

2- تنظيف الوجه بالماء فقط

الماء والزيت لا يختلطان، هذا يعني أن الماء وحده غير قادر على تنظيف بشرتك من بقايا الزيوت التي تفرزها البشرة، وحتى لو كانت بشرتك غير دهنية، فإن منتجات العناية بالبشرة تحتوي على زيوت، ما يجعل بشرتك بحاجة إلى ما هو أكثر من الماء لتطهيرها يومياً.