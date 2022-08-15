Advertisement

المرأة

أخطاء شائعة في روتين تنظيف الوجه.. تجنبيها

Lebanon 24
15-08-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-980987-637961634006148093.PNG
Doc-P-980987-637961634006148093.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الالتزام بتنظيف الوجه يومياً، أمر لا بد منه، من أجل الحفاظ على بشرة صحية مشرقة، ولكن للأسف يقع البعض في أخطاء تسبب أضراراً للبشرة، مثل عدم تنظيف البشرة أصلاً، أو استبدال غسول الوجه ببدائل أخرى يُعتقد أنها قادرة على تطهير البشرة مثل الغسول!. اليكِ الأخطاء الشائعة التي يقع بها البعض عند تنظيف الوجه يومياً:
Advertisement
 
1- عدم تنظيف الوجه قبل النوم
يعتقد البعض أنه طالما لا يوجد مكياج على البشرة، فلا داعي لغسلها قبل النوم، وهو خطأ شائع، حيث إنه خلال الليل، تصلح البشرة الأضرار التي تعرضت لها طوال النهار، وبينما تقوم البشرة بعملية الإصلاح والتعافي، ينتج عن هذه العملية خلايا ميتة وزيوت وسموم، كل هذه الآثار تتراكم على البشرة وتحتاج إلى تطهيرها كل يوم، ولكن عند التوقف عن تطهير البشرة، تتراكم هذه المخلفات، لتمنع منتجات العناية بالبشرة من التغلغل داخل البشرة ومساعدتها على التعافي.
 
2- تنظيف الوجه بالماء فقط
الماء والزيت لا يختلطان، هذا يعني أن الماء وحده غير قادر على تنظيف بشرتك من بقايا الزيوت التي تفرزها البشرة، وحتى لو كانت بشرتك غير دهنية، فإن منتجات العناية بالبشرة تحتوي على زيوت، ما يجعل بشرتك بحاجة إلى ما هو أكثر من الماء لتطهيرها يومياً.
 
 
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2022-08-15
11:00 | 2022-08-15
10:35 | 2022-08-15
08:00 | 2022-08-15
05:00 | 2022-08-15
03:00 | 2022-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website