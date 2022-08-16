Advertisement

المرأة

ممثلة مصرية تسأل الجمهور: هل أشبه سيلينا غوميز؟ (صور)

Lebanon 24
16-08-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-981174-637962295255124530.jpg
Doc-P-981174-637962295255124530.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طرحت الفنانة منة عرفة سؤالا على جمهورها حول الشبه بينها وبين النجمة الأميركية سيلينا غوميز.

ونشرت منة عرفة عبر حسابها على Instagram مجموعة صور ضمن جلسة تصوير أجرتها، بعد وضع الماكياج.

وسألت منة عرفة متابعيها: " صحابي بيقولوا إني في اللوك دا طالعه شبه سيلينا جوميز، أنتوا أيه رأيكوا؟".
Advertisement

وتلقت منة العديد من التعليقات التي أيدت وجود الشبه بينها وبين سيلينا جوميز.
 
 
 
 
(في الفن)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2022-08-16
08:00 | 2022-08-16
05:00 | 2022-08-16
04:17 | 2022-08-16
03:47 | 2022-08-16
02:36 | 2022-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website