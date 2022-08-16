ممثلة مصرية تسأل الجمهور: هل أشبه سيلينا غوميز؟ (صور)

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طرحت الفنانة منة عرفة سؤالا على جمهورها حول الشبه بينها وبين النجمة الأميركية سيلينا غوميز.ونشرت منة عرفة عبر حسابها على Instagram مجموعة صور ضمن جلسة تصوير أجرتها، بعد وضع الماكياج.وسألت منة عرفة متابعيها: " صحابي بيقولوا إني في اللوك دا طالعه شبه سيلينا جوميز، أنتوا أيه رأيكوا؟".وتلقت منة العديد من التعليقات التي أيدت وجود الشبه بينها وبين سيلينا جوميز.