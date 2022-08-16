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المرأة

نوال بري حديث الجمهور.. نشرت صورتها بالمايوه شاهدوا كيف بدت

Lebanon 24
16-08-2022 | 02:36
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نشرت الإعلامية والممثلة نوال بري صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بالمايوه.

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A post shared by Nawal Berry / نوال برّي (@nawal.berry)


 
 

وتقضي نوال إجازة في صيفية في اسبانيا، وكانت نشرت سابقا صورا ظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة مع أصدقائها.

 

ولفتت رشاقة نوال المتابعين حث ظهرت في إحدى الصور وهي ترتدي فستانا ضيقا باللون الأسود أظهر جمال قوامها.

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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