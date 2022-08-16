ممثلة لبنانية شهيرة تستمتع بوقتها في تركيا.. وتظهر بإطلالات مُثيرة (صور)

تقضي الممثلة داليدا خليل إجازة صيفية في مدينة بودروم التركية.

وتحرص داليدا على مُشاركة المتابعين بصور من إقامتها هناك، حيث ظهرت بعدة إطلالات صيفية مُثيرة.

فقد ظهرت داليدا في إحدى الإطلالات بفستان طويل من الساتان باللون الزيتي وبدا مكشوفا عند منطقة الظهر وبفتحة عند الجانب.

كما ظهرت بـ "كروب توب" وتنورة باللون الأبيض، وبفستان باللون البرتقالي، ونشرت صورا بالمايوه. ما رأيكم بإطلالاتها؟