مُجدداً جويل مردينيان تُثير الجدل.. ظهرت بفستان مكشوف من الساتان والجمهور يُهاجمها: "ملابس نوم هاي" (صور)

نشرت مقدمة البرامج وخبيرة التجميل جويل مردينيان مجموعة من الصور على حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام".

وظهرت جويل بفستان من الساتان باللون الزهري مكشوفا عند منطقة الصدر وبفتحة عند الجانب.

وكالعادة تُثير جويل الجدل بإطلالاتها بين المتابعين، فالبعض اعتبر إطلالتها جميلة، في حين انتقدها البعض الآخر وعلق أحدهم بالقول: "ملابس نوم هاي".

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وتقضي جويل حاليا إجازة صيفية مع عائلتها جنوب فرنسا.