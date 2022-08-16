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المرأة

مُجدداً جويل مردينيان تُثير الجدل.. ظهرت بفستان مكشوف من الساتان والجمهور يُهاجمها: "ملابس نوم هاي" (صور)

Lebanon 24
16-08-2022 | 04:17
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نشرت مقدمة البرامج وخبيرة التجميل جويل مردينيان مجموعة من الصور على حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام".

 

وظهرت جويل بفستان من الساتان باللون الزهري مكشوفا عند منطقة الصدر وبفتحة عند الجانب.

 

وكالعادة تُثير جويل الجدل بإطلالاتها بين المتابعين، فالبعض اعتبر إطلالتها جميلة، في حين انتقدها البعض الآخر وعلق أحدهم بالقول: "ملابس نوم هاي".

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A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)


 
 

وتقضي جويل حاليا إجازة صيفية مع عائلتها جنوب فرنسا.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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