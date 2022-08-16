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المرأة

4 طرق لتتجنبي الشجار مع طفلك

Lebanon 24
16-08-2022 | 14:00
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الأطفال أذكياء جداً، عندما يشعرون بالغضب، يحاولون إغراء الأم للدخول في حالة غضب، ومن ثم يتحول الموقف إلى شجار، ما يجعل الأمر في مصلحتهم لأنهم في النهاية مجرد صغار يتعرضون للصراخ من الأم!
 
عندما يدفعكِ طفلك نحو الغضب، هناك 4 طرق تساعدكِ في التحكم بانفعالاتك، والتحلي بالهدوء والحكمة، ومن ثم تتمكنين من السيطرة على الموقف بذكاء.
1- ضعي خطة
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عندما لا يكون لديكِ خطط للتعامل مع المواقف الصعبة، فإنكِ تقعين في فخ التفاعل مع الظروف المفاجئة، ما يزيد احتمالات استسلامك للغضب. لذا ضعي خطة لأسلوب تعاملك مع طفلك عندما يدفعكِ نحو الغضب، وكوني على استعداد لتنفيذها فور شعورك باقتراب نفاد صبرك.
 
2- قرري عدم الشجار مهما حدث
قرار عدم الدخول في معركة، مع الالتزام بالخطة التي وضعتها للتعامل مع محاولات طفلك لدفعك نحو الغضب، سوف يساعدك في الاحتفاظ بهدوئك.
 
3- أخبري طفلك بأنكِ ترفضين التعامل بهذا الأسلوب
أخبري طفلك بهدوء وحزم أنكِ لن تدخلي في شجار معه، وأنه بحاجة إلى الجلوس بمفرده قليلاً حتى يستعيد هدوءه.
 
4- حددي محفزات الغضب وخططي للتعامل معها
هناك أسباب وراء الشعور بالغضب، وفي رحلة الأمومة، تصبح مسببات الغضب على حد ما روتينية ومتوقعة، لذا حددي المحفزات التي تدفعكِ للغضب، وضعي خططاً مسبقة للتعامل معها كلما ظهرت في الأفق، هذه الطريقة بمثابة وقاية من مواقف الغضب بينك وبين طفلك.
 
المصدر: نواعم
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