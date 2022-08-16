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المرأة

الملكة رانيا تكسر أسلوب الملكات.. شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
16-08-2022 | 08:00
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من المعروف أن أزياء الملكات والأميرات تتسم بالهدوء والألوان الحيادية والتصاميم الناعمة الرقيقة، وهذا ما تحافظ عليه الملكة رانيا، إلا أنها في بعض الأحيان تكسر هذه القاعدة، وتتجه إلى الأزياء العصرية المُفعمة بالحيوية والحياة.
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وأحدث إطلالات الملكة رانيا، كانت تتسم بالطابع الكاجوال غير المألوف على العائلات الملكية، حيث اختارت اللّون الأصفر المشع، ورغم بساطة الإطلالة، فإنها لفتت الأنظار بحسن الاختيار والتنسيق.
 
الإطلالة الصفراء

  ظهرت الملكة بإطلالة خاطفة للأنظار باللون الأصفر الصارخ، أثناء سفراتها وزيارتها لحاضنة "ليڤ-إنك"، بمحافظة البلقاء، فقد اختارت قميصاً باللون الأصفر، ونسقته مع سروال من الدنيم، واختارت حذاء عملياً، مع حقيبة يد مميزة صغيرة الحجم
 
 
 
إطلالة زهرية كاجوال

  في إطلالة لافتة للملكة رانيا، اختارت "الهودي" الكاجوال باللون الوردي المطرز بحرف (A)؛ نسبةً إلى زوجها، ونسقته مع بناتها في صورة عائلية تجمهنَّ مع الملك عبداللّه.
 
المصدر: زهرة
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