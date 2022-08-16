ما جديد قضيّة قتل المذيعة شيماء جمال؟

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قررت محكمة جنايات الجيزة إحالة القاضي أيمن عبد الفتاح محمد حجاج زوج المذيعة الراحلة شيماء جمال، وحسين محمد إبراهيم الغرابلي لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل جمال عمدا مع سبق الإصرار، إلى المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما وحددت المحكمة جلسة 11 أيلول للنطق بالحكم.وكان الزوج قد اعترف بقتل جمال بزعم الدفاع عن النفس، كما اعترف بكثرة مطالبتها له بإشهار زواجه منها وتهديدها بنشر مقاطع مصورة وصور لعلاقتهما الزوجية صورتها من دون علمه وفضح أمر زواجهما فضلاً عن مطالبتها له بمبلغ 3 ملايين جنيه للموافقة على الطلاق من دون أن تشوه سمعته أو تهدد مستقبله الوظيفي.