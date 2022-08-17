بينهن فنانة لبنانية... من هنّ النجمات العربيات المشاركات في افتتاح كأس العالم 2022؟

في ظل استعداد منتخبات البلدان التي سوف تشارك في مونديال كأس العالم المقام في دولة قطر والمقرر انطلاقها بعد أشهر، أعلنت عدد من الفنانات عن مشاركتهن في المونديال، من خلال تقديم فقرات غنائية وأخرى استعراضية في حفل افتتاح البطولة المفضلة لدى الكثيرين.

أعلنت من خلال مقابلة لها مع قناة " سكاي نيوز" على أنها ستكون حاضرة في كأس العالم 2022 في قطر، مشيرة إلى أنها تقوم بالتحضير مع الفيفا لأكثر من عمل فني سيتم اختيار واحد منها لإصدارها في كأس العالم.أعلنت بشكل صريح عبر حسابها على " تويتر" مشاركتها في المونديال، لتسدل الستار حول الأخبار والأقاويل التي ترددت حول رفضها أو تواجدها في هذا الحدث الرياضي الهام .ونشرت صورة لها من إحدى الحفلات الغنائية التي قدمتها مؤخراً، عبر حسابها على " تويتر"، وأرفقت بها تغريدة.. قالت من خلالها " عاجل وبشكل رسمي ..بلقيس نجمة مونديال قطر2022".وأعربت الفنانة رحمة رياض عن سعادتها بالتواجد في مونديال كأس العالم بقطر، قائلة خلال لقاء لها ببرنامج " et بالعربي"، البعض قد يقول محظوظة وإذا هذا كان حظ الحمد لله ولكن صدقوني الاجتهاد والتعب والشغل يجيب نتيجة وأنا تعبت جداً".ولم تكشف رحمة عن أية تفاصيل تتعلق بالأغنية وكلماتها وألحانها.