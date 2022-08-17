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المرأة

هذه الفنانة الشقراء الجميلة تستعد للزواج قريباً!

Lebanon 24
17-08-2022 | 11:00
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كشفت النجمة البريطانية الشهيرة أديل عن رغبتها بالزواج والإنجاب والعيش مع حبيبها ريتش بول لتحقيق حلمها بأن تصبح ربة منزل.
وفي حوار معها لصالح مجلة "ELLE" قالت النجمة :" لم أكن في حالة حب كالتي أنا فيها اليوم من قبل.. أنا مهووسة به وسأتزوج بالتأكيد.. وبالتأكيد سأنجب المزيد من الأطفال معه، فحلمي أن أكون ربة منزل".
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وخلال حديثها أكدت النجمة أنها حتى اللحظة ليست مخطوبة لريتش بول، وأن الخاتم الكبير الذي ارتدته مؤخراً لم يقدمه لها الأخير، بل كل ما في الأمر أنها من عشاق المجوهرات الراقية.
أديل ارتبطت بحبيبها الحالي ريتش بول البالغ من العمر 40 عامًا عام 2021، أي بعد نحو ٣ أعوام عن انفصالها عن زوجها السابق سيمون كونيكي، والد ابنها الوحيد أنجيلو البالغ من العمر 9 أعوام، حيث تزوجته أديل في عام 2018 وانفصلا في العام نفسه.
 
(سيدتي)
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