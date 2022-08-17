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المرأة

كارلا حداد بإطلالة أنيقة بالأحمر.. وتستذكر والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة (صور وفيديو)

Lebanon 24
17-08-2022 | 02:00
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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد صورا وفيديوهات عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت كارلا بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستانا باللون الأحمر متوسط الطول وبراقا.

 

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A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)


 

وأثنى المتابعون على إطلالة كارلا، وعلق أحدهم قائلا:" شو ما لبستي بيلبقلك".

 

إلى ذلك، استذكرت كارلا والدتها الراحلة ابتسام في ذكرى وفاتها، وذلك في رسالةٍ مؤثرة نشرتها عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام.

 
 

ونشرت كارلا صورة والدتها وعلقت: "بيوم انتقال مريم العذراء، السلام على اسمها، تركتينا أنا وروي وليا، تركتي فراغ ما بيتعوّض، اشتقتلّك. لهلق بحمل التلفون وبتّصل فيك، اشتقتلّك واشتقت حدا يحبّني هالقد ويخاف عليي قدّك".

 

 

وختمت قائلة: "أنا اليوم رايحة صلّيلك عند العذراء مع إنّو بعرف انّك معها وكل يوم انت بتصلّيلنا. بحبك يا أغلى ماما سمسومة، نفسك بالسما (ابتسام ناصيف حداد)".

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