مذيعة لبنانية تكسر الصحون على زوجها.. فيديو يُثير الجدل!

نشرت المذيعة غريسيا أنطون فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت غريسيا في الفيديو وهي تكسر الصحن على زوجها جان مجاعص في أحد المطاعم، حيث أصبح رائجا تكسير الصحون كالعادات اليونانية.

وعلقت غريسيا على الفيديو بالقول: "عطيونا صحون لنكسّرن..ما قالولنا كيف العادات اليونانية.. قمنا كسرناهن ع ذوقنا.. وعطينا زوجي درس بالطاعة. "

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A post shared by Grecia Antoun • غريسيا أنطون (@grecia_antoun)





وأثار الفيديو الجدل فاعتبر البعض انه "طريف"، في حين اعتبر البعض الآخر ان هذا "المزاح" غير مستحب.

يُذكر ان غريسيا أنطون كانت مراسلة ومذيعة أخبار في الـ lbci ثم انتقلت إلى الامارات وشاركت في "اكسبو دبي"، كما قدمت على شاشة الـ mtv "برنامجك" خلال الانتخابات النيابية.