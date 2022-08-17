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المرأة

أهم الأماكن التي يجب عليكِ ترطيبها

Lebanon 24
17-08-2022 | 14:00
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تقومين بترطيب وجهكِ ويديكِ يومياً، وهذا أمرٌ مفروغٌ منه. وبالتأكيد، لديكِ مرطبٌ في متناول اليد، عندما تشعرين بأن قدميكِ وذراعيكِ تعاني الجفاف، لكن ماذا عن باقي جسدك؟

  الصدر

  هذا الجزء يرى الكثير من الشمس، بسبب طبيعة بعض الملابس الصيفية، لذا فإنه يتعرض مباشرة للأشعة فوق البنفسجية، وبالإضافة إلى ذلك يختلف سمك الجلد في جميع أنحاء الجسم، حيث تكون وجوهنا وصدورنا هي المناطق  الأكثر نحافة، وغالبًا يتم إهمال منطقة الصدر في نظام العناية بالبشرة لدينا.
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ومع الأخذ في الاعتبار كل هذه العوامل، فإن علينا أن نعامل هذا الجزء بالطريقة نفسها التي نعامل بها وجهنا، كما أن تطبيق واقي الشمس اليومي هو المفتاح للحفاظ على الصدر خاليًا من التجاعيد والبقع الشمسية.

  الركبتان

  قد يكون الأمر رائعاً عندما تقومين بترطيب مرفقيك بمجرد أن يجف الطقس، لكن ماذا عن ركبتيك؟.. هاتان المنطقتين من الجسم متشابهتان من حيث أنهما تتكونان في الأغلب من العظام والأوتار، وتفتقران إلى العضلات والدهون لدعم وتعبئة الجلد المحيط، ما يعني أن الجلد على طول المفصل يتمدد دائمًا ذهابًا وإيابًا.

  ومع تقدمنا في السن، تقل كمية الكولاجين والإيلاستين التي ننتجها، ما يؤدي إلى ترهل الركبتين، لذلك مثلما نهتم بهذه المفاصل المرهقة بالتغذية والمكملات الكافية، يجب أن ننتبه أيضًا إلى الجلد.

  الإبط

  قد يبدو غريباً أن الإبط بحاجة إلى الترطيب لأنه رطب بطبيعته، وصحيح أن هذه المنطقة من الجسم لا تحتاج إلى ترطيب يومي مثل الوجه واليدين، إلا أنه ومع ذلك يمكن أن تكون منطقة الإبط لدينا عرضة أيضًا لجفاف الجلد، خاصة في المناخات الجافة والشتاء.

  ويمكن أن يكون الإبط الجاف والمتهيج مزعجًا بشكل خطير، حيث إن الأقمشة الخشنة، ومضادات التعرق القوية والاستحمام، يمكن أن تعطل تناغم الإبطين، لذا قد يكون التبديل إلى مزيل العرق الطبيعي أو نشا الذرة أمراً مهماً كخطوة بداية.


المصدر: زهرة
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