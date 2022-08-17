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المرأة

بعد غياب طويل.. الفنانة السورية الشهيرة تعود إلى الدراما بعمل عالمي (فيديو)

Lebanon 24
17-08-2022 | 10:20
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تعود الفنانة الفلسطينية - السورية، فرح بسيسو، للدراما التلفزيونية بعد فترة من الغياب لسنوات طويلة، وهذه المرة عبر منصة نتفليكس العالمية.

وفي التفاصيل، تشارك فرح بسيسو في مسلسل أميركي قصير، سيعرض في 24 اب المقبل، وتظهر فيه الفنانة الشهيرة في البرومو الخاص بالمسلسل، وهي تتحدث باللغة العربية، وتحديدًا اللهجة الفلسطينية مع النجم الأميركي الفلسطيني محمد عامر.
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ويتكون المسلسل الأميركي من 6 حلقات فقط، ويروي قصة صراع عائلة فلسطينية لاجئة، والتناقضات التي سيعيشها الأبناء في أميركا، بين الحفاظ على دينهم وعاداتهم وسط المجتمع هناك. 


ويبدو أن الفنانة فرح بسيسو قررت تكثيف نشاطها التلفزيوني، إذ تشارك في مسلسل جديد يحمل اسم "الغريب"، يجمعها بالفنان السوري الشهير بسام كوسا.


المصدر: زهرة
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