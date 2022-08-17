بعد غياب طويل.. الفنانة السورية الشهيرة تعود إلى الدراما بعمل عالمي (فيديو)

تعود الفنانة الفلسطينية - السورية، فرح بسيسو، للدراما التلفزيونية بعد فترة من الغياب لسنوات طويلة، وهذه المرة عبر منصة نتفليكس العالمية.



وفي التفاصيل، تشارك فرح بسيسو في مسلسل أميركي قصير، سيعرض في 24 اب المقبل، وتظهر فيه الفنانة الشهيرة في البرومو الخاص بالمسلسل، وهي تتحدث باللغة العربية، وتحديدًا اللهجة الفلسطينية مع النجم الأميركي الفلسطيني محمد عامر.

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