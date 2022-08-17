بعد غياب طويل.. الفنانة السورية الشهيرة تعود إلى الدراما بعمل عالمي (فيديو)

مسلسل جديد بعنوان "مو عامر" من بطولة الكوميدي الفلسطيني "مو عامر" والنجمة "فرح بسيسو" حول رحلة درامية بإطار كوميدي للمواقف الصعبة والتحديات التي تواجه الشعوب العربية في إجراءات الهجرة للبلدان الغربية وتحديدًا في الولايات المتحدة.
🗓️ قادم حصريًا على "نتفليكس" بتاريخ 24 أغسطس. pic.twitter.com/awd3qB5e5u
— فيلم و قصة (@MovSto) August 9, 2022
مسلسل جديد بعنوان "مو عامر" من بطولة الكوميدي الفلسطيني "مو عامر" والنجمة "فرح بسيسو" حول رحلة درامية بإطار كوميدي للمواقف الصعبة والتحديات التي تواجه الشعوب العربية في إجراءات الهجرة للبلدان الغربية وتحديدًا في الولايات المتحدة.
🗓️ قادم حصريًا على "نتفليكس" بتاريخ 24 أغسطس. pic.twitter.com/awd3qB5e5u