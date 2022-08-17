دانييلا رحمة بالمايوه برفقة شقيقها الصغير... تعرفوا إليه وشاهدوا كيف بدت (صورة)

أمضت الممثلة دانييلا رحمة نهارها على البحر، برفقة شقيقها الصغير شربل، الذي قدم إلى لبنان.

ونشرت فيديو للمناسبة، ظهرت فيه بالمايوه برفقته، وهما يستمتعان بطقس لبنان الصيفيّ.

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وقالت دانييلا: "أخي الصغير في المدينة".