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المرأة

دانييلا رحمة بالمايوه برفقة شقيقها الصغير... تعرفوا إليه وشاهدوا كيف بدت (صورة)

Lebanon 24
17-08-2022 | 10:07
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أمضت الممثلة دانييلا رحمة نهارها على البحر، برفقة شقيقها الصغير شربل، الذي قدم إلى لبنان.
 
ونشرت فيديو للمناسبة، ظهرت فيه بالمايوه برفقته، وهما يستمتعان بطقس لبنان الصيفيّ.
 
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وقالت دانييلا: "أخي الصغير في المدينة".
 
 
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دانييلا رحمة

مايوه

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