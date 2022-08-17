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المرأة
دانييلا رحمة بالمايوه برفقة شقيقها الصغير... تعرفوا إليه وشاهدوا كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
17-08-2022
|
10:07
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أمضت الممثلة دانييلا رحمة نهارها على البحر، برفقة شقيقها الصغير شربل، الذي قدم إلى لبنان.
ونشرت فيديو للمناسبة، ظهرت فيه بالمايوه برفقته، وهما يستمتعان بطقس لبنان الصيفيّ.
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وقالت دانييلا: "أخي الصغير في المدينة".
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مايوه
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