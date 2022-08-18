ما حقيقة حمل نسرين طافش؟

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ينتشر خبر عبر مواقع التواصل حول حمل الفنانة السورية نسرين طافش بمولودها الأول من زوجها بعد أسابيع على إعلان زواجهما.وذكرت إحدى الصفحات أنها حامل بتوأم بنات وإختارت لهما الأسماء أيضاً.الا انه لم يتم التأكد من صحة هذه الاخبار، كما أن نسرين لم تنشر أي شيء يشير إلى هذا الأمر، لذلك كل ما يتم تداوله لا زال في خانة الشائعات.(العراب)