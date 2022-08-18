29
o
بيروت
29
o
طرابلس
34
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
37
o
زحلة
38
o
بعلبك
34
o
بشري
29
o
بيت الدين
37
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ما حقيقة حمل نسرين طافش؟
Lebanon 24
18-08-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ينتشر خبر عبر مواقع التواصل حول حمل الفنانة السورية نسرين طافش بمولودها الأول من زوجها بعد أسابيع على إعلان زواجهما.
وذكرت إحدى الصفحات أنها حامل بتوأم بنات وإختارت لهما الأسماء أيضاً.
الا انه لم يتم التأكد من صحة هذه الاخبار، كما أن نسرين لم تنشر أي شيء يشير إلى هذا الأمر، لذلك كل ما يتم تداوله لا زال في خانة الشائعات.
Advertisement
(العراب)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عريس يفاجئ الحاضرين بفيديو فاضح لعروسه (صورة)
Lebanon 24
عريس يفاجئ الحاضرين بفيديو فاضح لعروسه (صورة)
13:42 | 2022-08-17
17/08/2022 01:42:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم شقيق الشهيد اللواء فرانسوا الحاج.. قتيل و3 جرحى بحادث سير ومعلومات أولية خطيرة! (فيديو)
Lebanon 24
بينهم شقيق الشهيد اللواء فرانسوا الحاج.. قتيل و3 جرحى بحادث سير ومعلومات أولية خطيرة! (فيديو)
04:03 | 2022-08-18
18/08/2022 04:03:48
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يرتفع... كم سجّل عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يرتفع... كم سجّل عصر اليوم؟
09:45 | 2022-08-17
17/08/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بمايوه أسود تحتضن زوجها على البحر.. نسرين طافش تتخطى "الحدود" والجمهور: استحوا (صورة)
Lebanon 24
ظهرت بمايوه أسود تحتضن زوجها على البحر.. نسرين طافش تتخطى "الحدود" والجمهور: استحوا (صورة)
00:14 | 2022-08-18
18/08/2022 12:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-08-17
17/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:00 | 2022-08-18
سيرين عبد النور مهددة بالقتل وهذا الفنان يحاول حمايتها.. إليكم التفاصيل
03:46 | 2022-08-18
على متن قارب في تركيا.. ملكة جمال لبنان السابقة تظهر بمايوه مُثير وابنتها الشقراء حديث الجمهور (صور)
03:21 | 2022-08-18
شيرين عبد الوهاب تُفاجئ الجمهور بآخر ظهور لها.. اكتسبت وزناً زائداً إضافياً! (صورة)
02:35 | 2022-08-18
ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون من دون أي نقطة ماكياج.. شاهدوا كيف بدت (صور)
01:12 | 2022-08-18
بوضعيات مُثيرة.. هيفا وهبي تُشعل المواقع بآخر ظهور لها والجمهور: "ليش ما عم تكبر" (صور)
14:00 | 2022-08-17
أهم الأماكن التي يجب عليكِ ترطيبها
فيديو
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
00:38 | 2022-08-17
18/08/2022 16:37:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
04:45 | 2022-08-16
18/08/2022 16:37:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
18/08/2022 16:37:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact