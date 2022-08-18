Advertisement

المرأة

ما حقيقة حمل نسرين طافش؟

Lebanon 24
18-08-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-981810-637964019723018199.jpg
Doc-P-981810-637964019723018199.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ينتشر خبر عبر مواقع التواصل حول حمل الفنانة السورية نسرين طافش بمولودها الأول من زوجها بعد أسابيع على إعلان زواجهما.

وذكرت إحدى الصفحات أنها حامل بتوأم بنات وإختارت لهما الأسماء أيضاً.

الا انه لم يتم التأكد من صحة هذه الاخبار، كما أن نسرين لم تنشر أي شيء يشير إلى هذا الأمر، لذلك كل ما يتم تداوله لا زال في خانة الشائعات.
Advertisement

(العراب)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2022-08-18
03:46 | 2022-08-18
03:21 | 2022-08-18
02:35 | 2022-08-18
01:12 | 2022-08-18
14:00 | 2022-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website