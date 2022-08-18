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المرأة

بوضعيات مُثيرة.. هيفا وهبي تُشعل المواقع بآخر ظهور لها والجمهور: "ليش ما عم تكبر" (صور)

Lebanon 24
18-08-2022 | 01:12
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نشرت الفنانة هيفا وهبي مجموعة صور جديدة عبر حسابها على "انستغرام" وذلك خلال إحيائها مؤخرا حفلا في الساحل الشمالي بمصر.

 

وتألقت هيفا بـ "جمبسوت" ضيق وملون من تصميم المصمم اللبناني مخايل شمعون، وعلقت هيفا على الصور بالقول: "لا أستطيع الاكتفاء من هذا الجمبسوت الرائع. لذا ارتديته مجددا قبل الذهاب في عطلة."

 

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A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 

وظهرت هيفا في الصور بوضعيات مُثيرة. وانهالت تعليقات المُتابعين الذين أثنوا على جمال هيفا وأناقتها واعتبروا انها أيقونة في الجمال، ومن بين التعليقات: "منك ناوية تكبري انتي"، و"الجمال مو طبيعي ليش ما عم تكبر".  

المصدر: "رصد" لبنان 24
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