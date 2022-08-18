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المرأة

شيرين عبد الوهاب تُفاجئ الجمهور بآخر ظهور لها.. اكتسبت وزناً زائداً إضافياً! (صورة)

Lebanon 24
18-08-2022 | 03:21
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نشرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب صورة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" ظهرت فيها مع مدير أعمالها محمد فؤاد الشهير بميمي، الذي تولى مؤخرًا مسؤولية إدارة أعمالها بدلاً من سارة الطباخ.

 

وظهرت شيرين في الصورة بوزن زائد وبفستان من قماش الساتان باللون الأسود، وشعر أطول قليلًا عما كانت عليه من قبل بعد حلاقة شعرها. وعلقت على الصورة بالقول: "مع مدير أعمالي "ميمي" أجدع راجل في مصر".

 

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A post shared by Sherine Abdel-Wahab (@sherine)


 
 

يُشار إلى أن شيرين تستعد لإحياء حفل ختام الدورة الـ 56 من فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في تونس، وذلك يوم 20 آب الجاري.

 

 

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