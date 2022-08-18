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المرأة

ردّ غريب من الممثلة المعروفة على متابع أثنى على جمالها... ماذا قالت له؟ (صورة)

Lebanon 24
18-08-2022 | 11:00
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فاجأت الفنانة منى فاروق أحد متابعيها الذي كان قد أبدى اعجابه بجمالها برد غريب وغير متوقع.

وكانت قد نشرت عبر خاصية "ستوري" صورة لها ظهرت فيها بإطلالة مميزة، ما دفع أحد متابعيها للثناء على جمالها، لترد عليه بشكل مفاجئ بقولها: "آه والله وفي الحقيقة أجمل".
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(لها)
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