إبنة كارين رزق الله بإطلالة جريئة... شاهدوا كيف بدت! (صورة)

نشرت ناديا شربل، ابنة الممثلين كارين رزق الله وفادي شربل، صورة جريئة عبر خاصية الستوري عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بقميص أسود مفتوح كلياً وتنورة جلد قصيرة.

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