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المرأة

إبنة كارين رزق الله بإطلالة جريئة... شاهدوا كيف بدت! (صورة)

Lebanon 24
18-08-2022 | 14:00
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نشرت ناديا شربل، ابنة الممثلين كارين رزق الله وفادي شربل، صورة جريئة عبر خاصية الستوري عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بقميص أسود مفتوح كلياً وتنورة جلد قصيرة. 
 
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