Advertisement

المرأة

بيلا حديد تكشف عن خسائر بسبب موقفها من فلسطين

Lebanon 24
19-08-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-982216-637965040315102657.jpg
Doc-P-982216-637965040315102657.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت عارضة الأزياء الأميركية، من أصول فلسطينية، بيلا حديد، إن دعمها العلني لفلسطين كلّفها "خسارة فرص عمل مهنية وبعض العلاقات"، وذلك خلال مقابلة بودكاست، حسبما نقلت  مجلة Glamour.

وكشفت حديد أن الكثير من الشركات توقفت عن العمل معها، بل إن لها أصدقاء قطعوا علاقتهم معها بالكامل بسبب موقفها من القضية الفلسطينية.
Advertisement

عارضة الأزياء البارزة لم تكتسب شهرتها من السياسة فحسب، ومع ذلك فإن موقفها من دعم فلسطين مسقط رأس والدها يعتبر "خطاً أحمر" بالنسبة لها، ترفض التخلي عنه مهما خسرت من عقود أو أصدقاء، حسب المجلة الأمريكية.

في السياق، تحدثت حديد عن شعورها "بالقلق" حيال قول أو فعل "الشيء الصائب"، لكنها تؤمن بأن لديها جميع التجارب الشخصية والمعارف اللازمة لتتمسك بقناعاتها. وأضافت خلال البودكاست: "أعرف عائلتي جيداً. وأعرف تاريخي جيداً. وهذا يكفيني".

(عربي بوست)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:45 | 2022-08-19
09:40 | 2022-08-19
08:00 | 2022-08-19
03:30 | 2022-08-19
02:00 | 2022-08-19
01:20 | 2022-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website