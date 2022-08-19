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المرأة
بيلا حديد تكشف عن خسائر بسبب موقفها من فلسطين
Lebanon 24
19-08-2022
|
05:00
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قالت عارضة الأزياء الأميركية، من أصول فلسطينية، بيلا حديد، إن دعمها العلني لفلسطين كلّفها "خسارة فرص عمل مهنية وبعض العلاقات"، وذلك خلال مقابلة بودكاست، حسبما نقلت مجلة Glamour.
وكشفت حديد أن الكثير من الشركات توقفت عن العمل معها، بل إن لها أصدقاء قطعوا علاقتهم معها بالكامل بسبب موقفها من القضية الفلسطينية.
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عارضة الأزياء البارزة لم تكتسب شهرتها من السياسة فحسب، ومع ذلك فإن موقفها من دعم فلسطين مسقط رأس والدها يعتبر "خطاً أحمر" بالنسبة لها، ترفض التخلي عنه مهما خسرت من عقود أو أصدقاء، حسب المجلة الأمريكية.
في السياق، تحدثت حديد عن شعورها "بالقلق" حيال قول أو فعل "الشيء الصائب"، لكنها تؤمن بأن لديها جميع التجارب الشخصية والمعارف اللازمة لتتمسك بقناعاتها. وأضافت خلال البودكاست: "أعرف عائلتي جيداً. وأعرف تاريخي جيداً. وهذا يكفيني".
(عربي بوست)
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