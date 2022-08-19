5 أسباب مهمة تدفعكِ للاهتمام بقضاء وقت خاص مع زوجك

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بمرور سنوات الزواج، وزيادة المسؤوليات على الزوجين، يُفاجأ البعض بأنهم أصبحوا غرباء! تلاشي الشعور بالألفة والانسجام بين الزوجين له سبب رئيس، هو عدم الاهتمام بالتواصل، والتواصل لا يعني مجرد الحديث عن أحوال الأسرة ومتطلبات الأطفال، وإنما يعني إعطاء الأولوية لقضاء وقت خاص معاً، وهي عادة لها مفعول السحر على العلاقات.1- الوقت الخاص يشعر زوجك بأنكِ تقدّرين وجودهتخيّلي لو أهتم زوجك بكل شيء في حياتكما الزوجية، ما عدا قضاء وقت معكِ، بالتأكيد سوف تشعرين بعدم الأهمية وعدم التقدير، وكذلك الأمر بالنسبة إليه.لذا فإن إعطاء الأولوية لقضاء وقت خاص معه يشعره بأهميته في حياتك، وتقديرك لوجوده.2- الوقت الخاص يتيح لكما فرصة التواصل المستمرالتواصل مهم لتفاهم الزوجين وانسجامهما، فيذيب الحواجز ويمنع سوء التفاهم والظنون السيئة، وهنا تأتي أهمية الوقت الخاص مع زوجك، حيث يتيح لكما الوقت الخاص إمكانية التواصل بانتظام واستمرار.3- الوقت الخاص يساعدكما على استيعاب التغييراتالزواج علاقة طويلة الأمد، على مدار سنوات الزواج يصبح الزوجان أكثر نضجاً، وتتغير الشخصيات والتفضيلات، وإذا لم يستوعب كل طرف تغييرات الآخر ويكون على علم بها، فسوف يشعران بأنهما غريبان.لذا فالوقت الخاص مع زوجك يساعدكما على استيعاب التغييرات التي تحدث لكل منكما على مدار سنوات الزواج.4- الوقت الخاص يظهر لأطفالكما التقدير المتبادل بينكماقضاء وقت خاص مع زوجك وتقاربكما، يرسل رسالة غير مباشرة للأطفال بأن الأسرة مستقرة، وأن التقدير متبادل بين والديهم.5- الوقت الخاص يحافظ على السعادة والاستقرارقضاء وقت ممتع وحميمي مع زوجك، تتبادلان فيه المشاعر والأفكار، وتتشاركان الأشياء البسيطة، يعزز العلاقة بينكما ويحافظ على السعادة والاستقرار.