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المرأة

بعمر الخمسين.. هيفا وهبي أشعلت المواقع بظهورها بالمايوه إليكم سر رشاقتها (صور)

Lebanon 24
20-08-2022 | 00:20
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أثارت الفنانة هيفا وهبي الجدل بالصور الأخيرة التي نشرتها عبر حسابها الخاص على انستغرام من عطلتها في الساحل الشمال بمصر والتي ظهرت فيها بالمايوه وملابس البحر.

 

ولفتت هيفا الأنظار برشاقتها وجمال قوامها  وهي التي أصبحت بعمر الخمسين فالعديد من المصادر الصحافية تؤكد ان هيفا مواليد عام 1972 وليس كما يُشار في غوغل إلى انها من مواليد عام 1976 .

 

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A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 

وقد صرحت هيفا مؤخرا انها تقوم بتقنية تذويب الدهون ما ظهر جليا على قوامها الذي اصبح اكثر جمالا وتناسقاً.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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