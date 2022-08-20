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المرأة

فستان الملكة رانيا البسيط خلال خطوبة نجلها حديث الجمهور.. هذا سعره (صور)

Lebanon 24
20-08-2022 | 03:28
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خلال احتفالها بخطوبة نجلها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف إختارت الملكة رانيا إطلالة بسيطة وجذابة خطفت من خلالها الأنظار.

 

وأثار فستان الملكة رانيا جدلاً واسعاً وتمكنت مجدداً من أن تكون حديث الصحافة بأناقتها وجاذبيتها وارتدت الملكة فستاناً طويلاً أسود اللون طويلا وجاء بأكمام طويلة واتسم ببعض التطريزات البسيطة عند منطقة الصدر، وهو ما زاد من إناقتها.

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A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)


 
 
 

وحمل الفستان توقيع Andrew gn، وبلغ سعر التصميم 2173 يورو، وأكملت الملكة رانيا إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الماسية المميّزة، وهو ما منحها إطلالة أنيقة ومحتشمة وملفتة.

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الملكة رانيا على تسريحة الشعر المموّج وتركت شعرها البني منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

 

(لها)

المصدر: لها
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