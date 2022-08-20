Advertisement

المرأة

بفستان مكشوف ومُثير.. سيرين عبد النور حديث الجمهور بإطلالتها الجريئة شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
20-08-2022 | 04:15
A-
A+
Doc-P-982512-637965912912869006.png
Doc-P-982512-637965912912869006.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام خطفت فيها الأنظار.

 

وظهرت سيرين في إحدى المناسبات بفستان أنيق وطويل بتصميم صيفي جريء باللون الرمادي القاتم بقماش اللامع وجاء مكشوف عند منطقتي الصدر والبطن مع فتحة طويلة عند القدم، فبدت تضجّ أنوثة وجمالاً.

 

 
Advertisement
 

ونسقت مع الثوب الأنيق صندل ناعم بكعب عال باللون الأسود، واكتفت بارتداء بعض المجوهرات البسيطة عبارة عن أقراط وخاتم فضي.

 

وإعتمدت سيرين على تسريحة الشعر المرفوعة إلى الخلف على شكل "كعكة"، وطبقت مكياجاً ساحراً ركز على الألوان الترابية مع الكحل الأسود وأحمر الشفاه النبيذي القاتم، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

 

وعلقت على الصور بسؤال لمتابعيها قالت فيه: "كلّ ما يُصاغ بالحُبّ يُثمِرُ حُبًّا وفرحًا وأشياء أُخرى… أنا أرى وأسير وأنطُق بالحُبّ… أنتو؟". وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع إطلالة سيرين الأنيق وأشادوا بأناقتها الدائمة وبحسن اختيارها للفساتين التي تناسب شكل جسمها والمناسبات.

(لها)

 

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2022-08-20
05:00 | 2022-08-20
03:28 | 2022-08-20
02:30 | 2022-08-20
00:20 | 2022-08-20
16:00 | 2022-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website