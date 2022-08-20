بفستان مكشوف ومُثير.. سيرين عبد النور حديث الجمهور بإطلالتها الجريئة شاهدوا كيف بدت (صور)

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام خطفت فيها الأنظار.

وظهرت سيرين في إحدى المناسبات بفستان أنيق وطويل بتصميم صيفي جريء باللون الرمادي القاتم بقماش اللامع وجاء مكشوف عند منطقتي الصدر والبطن مع فتحة طويلة عند القدم، فبدت تضجّ أنوثة وجمالاً.

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ونسقت مع الثوب الأنيق صندل ناعم بكعب عال باللون الأسود، واكتفت بارتداء بعض المجوهرات البسيطة عبارة عن أقراط وخاتم فضي.

وإعتمدت سيرين على تسريحة الشعر المرفوعة إلى الخلف على شكل "كعكة"، وطبقت مكياجاً ساحراً ركز على الألوان الترابية مع الكحل الأسود وأحمر الشفاه النبيذي القاتم، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

وعلقت على الصور بسؤال لمتابعيها قالت فيه: "كلّ ما يُصاغ بالحُبّ يُثمِرُ حُبًّا وفرحًا وأشياء أُخرى… أنا أرى وأسير وأنطُق بالحُبّ… أنتو؟". وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع إطلالة سيرين الأنيق وأشادوا بأناقتها الدائمة وبحسن اختيارها للفساتين التي تناسب شكل جسمها والمناسبات.

(لها)