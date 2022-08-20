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المرأة
طرق للعناية بجمالك أثناء الحمل
Lebanon 24
20-08-2022
|
16:00
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خلال فترة الحمل، تتلاعب الهرمونات بجسدك، تؤثر على وزنك، بشرتك، وحالتك النفسية، وكل هذا يؤثر بالطبع على جمالك وثقتك بنفسك.
وعلى الرغم من أن كل هذه التغييرات مؤقتة، لكنّ اهتمامك بجمالك سوف يحسّن الوضع، ويجعلكِ أكثر ثقة وسعادة وراحة، ولن يتطلب منكِ ذلك بذل مجهود خرافي، فقط اتبعي طرقاً بسيطة، وستلاحظين الفرق في مظهرك، وحالتك النفسية أيضاً.
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1- احرصي على التغذية الصحية المتوازنة
التغذية الصحية المتوازنة هي أساس الحفاظ على جمالك، لذا احرصي على تناول الطعام الصحي المتوازن، ليحصل جسمك على العناصر الغذائية اللازمة، ما يعكس على مظهر بشرتك وشعرك، وابتعدي عن الأطعمة غير الصحية التي تسبب ظهور حب الشباب وتجعل بشرتك باهتة.
2- تناولي كمية كافية من المياه
المياه أساس نضارة بشرتك وشعرك وأظافرك، لذا احرصي على تناول كميات كافية من المياه يومياً، كما يمكنكِ إمداد جسك بالسوائل عبر الشوربات والعصائر. استخدمي تطبيقاً لتذكيرك بشرب الماء.
3- احصلي على نوم كافِ
النوم الجيد لساعات كافية يومياً يسهم في تعزيز جمالك، كما يجعلكِ أكثر استرخاء، وبالتالي تكونين في حالة مزاجية جيدة.
4- التزمي بروتين العناية بجمالك
لا تتكاسلي عن استخدام منتجات العناية بالبشرة والشعر يومياً، فهي لن تحتاج منكِ إلى مجهود كبير، ولكنها تحدث فارقاً كبيراً في مظهركِ.
المصدر: نواعم
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