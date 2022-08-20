طرق للعناية بجمالك أثناء الحمل

خلال فترة الحمل، تتلاعب الهرمونات بجسدك، تؤثر على وزنك، بشرتك، وحالتك النفسية، وكل هذا يؤثر بالطبع على جمالك وثقتك بنفسك.



وعلى الرغم من أن كل هذه التغييرات مؤقتة، لكنّ اهتمامك بجمالك سوف يحسّن الوضع، ويجعلكِ أكثر ثقة وسعادة وراحة، ولن يتطلب منكِ ذلك بذل مجهود خرافي، فقط اتبعي طرقاً بسيطة، وستلاحظين الفرق في مظهرك، وحالتك النفسية أيضاً.

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