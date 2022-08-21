مذيعة الـ"أم تي في" السابقة تتجوّل بالمايوه في شوارع بلدة جنوبيّة! (صور)

نشرت مذيعة الـ"أم تي في" السابقة رولا صفا، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه وهي تستمتع بأشّعة الشمس، على شاطىء البحر، في مدينة صور.

وفي فيديو آخر، ظهرت وهي تمشي بين شوارع المدينة، وهي بالمايوه، وفوقه "cover up" أبيض.