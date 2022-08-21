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المرأة

مذيعة الـ"أم تي في" السابقة تتجوّل بالمايوه في شوارع بلدة جنوبيّة! (صور)

Lebanon 24
21-08-2022 | 02:00
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نشرت مذيعة الـ"أم تي في" السابقة رولا صفا، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه وهي تستمتع بأشّعة الشمس، على شاطىء البحر، في مدينة صور. 
وفي فيديو آخر، ظهرت وهي تمشي بين شوارع المدينة، وهي بالمايوه، وفوقه "cover up" أبيض. 
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رولا صفا

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