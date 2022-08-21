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المرأة

إبنة ملكة جمال لبنان السابقة أصبحت شابة جميلة... هكذا رقصت بالمايوه مع أحد أصدقائها في تركيا (صور)

Lebanon 24
21-08-2022 | 03:00
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تمضي ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق عطلتها الصيفيّة برفقة إبنتها نور، في تركيا. ونشرت فيديو ظهرت فيه إبنتها التي أصبحت شابة جميلة، بالمايوه، وهي ترقص مع أحد أصدقائها.
 
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ساندرا رزق

مايوه

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