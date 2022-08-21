إبنة ملكة جمال لبنان السابقة أصبحت شابة جميلة... هكذا رقصت بالمايوه مع أحد أصدقائها في تركيا (صور)

تمضي ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق عطلتها الصيفيّة برفقة إبنتها نور، في تركيا. ونشرت فيديو ظهرت فيه إبنتها التي أصبحت شابة جميلة، بالمايوه، وهي ترقص مع أحد أصدقائها.

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