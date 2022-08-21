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المرأة

بعد غياب لسنوات... فنانة تعود إلى السينما فمن هي؟

Lebanon 24
21-08-2022 | 11:00
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بعد فترة غياب استمرت أربع سنوات كاملة عن السينما منذ مشاركتها في فيلم "حرب كرموز" مع الممثل أمير كرارة، تعود الفنانة غادة عبد الرازق إلى السينما بفيلم "جوازة بالعافية" حيث بدأت بالفعل تصوير مشاهدها الذي يشاركها في بطولته نجم الكوميديا آحمد آدم، ومن إخراج شريف إسماعيل.
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وانطلق تصوير العمل قبل أيام بالتزامن مع إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة، والمقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

 
(لها)
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