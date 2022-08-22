29
o
بيروت
30
o
طرابلس
16
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
16
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بالصور والمستندات.. محقّقة تكشف عن أدلة خاصة بحادثة مقتل الأميرة ديانا
Lebanon 24
22-08-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية تقريراً مثيراً للجدل عن حادثة مقتل أميرة ويلز البريطانية ديانا عام 1997، ويتضمن معلومات وتفاصيل خاصة كشفتها محقّقة فرنسية.
وأكدت المحقّقة مارتين مونتيل، التي كانت أول المتواجدين في موقع الحادث في باريس أنها "جمعت بعض الأدلة من المكان، بما في ذلك حبيبات صغيرة من اللؤلؤ والتي تعود الى العائلة المالكة في المملكة المتحدة". وأشارت إلى أنه تم "العثور على قطع سيارة مكسورة، وطلاء على سيارة الليدي دي وعشيقها دودي الفايد".
Advertisement
وأوضحت المحققة أنها كانت مهووسة بالعثور على أصغر الأدلة مثل اللآلئ، لأن كل هذه الأشياء كانت مهمة في التحقيق.
وأضافت: "لقد بدأنا العثور على هذه الأدلة الصغيرة، ورأينا قطعاً من البلاستيك الأحمر من سيارة أخرى، وعلى جانب السيارة كانت هناك آثار طلاء، وبعض حبّات اللؤلؤ الصغيرة التي كانت تخص الأميرة ديانا".
كذلك شرح الضابط إيريك جيجو، كيف احتجزت الشرطة مصوّري "البابارتزي" واستخدمت صورهم لتجميع اللحظات التي سبقت الحادثة وبعدها، والتعرف إلى الأشخاص المحيطين بالمركبة في الثواني التالية.
وأكد جيجو أن المحققين حاولوا الوصول الى جميع الشهود والأشخاص والدرّاجات النارية التي ربما مرّت بالسيارة أو رأوا شيئاً ما، وقال: "بالنسبة إلينا، كنا نسابق الزمن، لأن ذاكرة الإنسان متقلّبة، وتتلاشى الذكريات بمرور الوقت".
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حركة داخل أحد "أنفاق حزب الله" اليوم.. مسؤولٌ يدخله وهذا ما كشفه! (صورة)
Lebanon 24
حركة داخل أحد "أنفاق حزب الله" اليوم.. مسؤولٌ يدخله وهذا ما كشفه! (صورة)
14:16 | 2022-08-21
21/08/2022 02:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة ستدرّ دولارات أكثر في لبنان.. خبيرٌ يكشفُ "السيناريو الجيّد"
Lebanon 24
خطوة ستدرّ دولارات أكثر في لبنان.. خبيرٌ يكشفُ "السيناريو الجيّد"
05:30 | 2022-08-22
22/08/2022 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّك عسكري يشهدهُ الجنوب الآن.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
تحرّك عسكري يشهدهُ الجنوب الآن.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي
16:04 | 2022-08-21
21/08/2022 04:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع ونصرالله يتوافقان !
Lebanon 24
جعجع ونصرالله يتوافقان !
02:00 | 2022-08-22
22/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمرٌ يحصل للمرة الأولى".. هذا ما ستشهده الضّاحية اليوم
Lebanon 24
"أمرٌ يحصل للمرة الأولى".. هذا ما ستشهده الضّاحية اليوم
07:05 | 2022-08-22
22/08/2022 07:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
11:00 | 2022-08-22
شمس الكويتية تثير ضجة بإطلالة جريئة امام "هليكوبتر".. ملابس سباحة وتاتو ضخم (صور)
05:00 | 2022-08-22
"أعادني من الموت"... شيرين عبد الوهاب تقبل يد طبيبها أمام الآلاف في قرطاج (فيديو)
02:00 | 2022-08-22
ظهرت وكأنها بالعشرين... أحدث إطلالة لهيفاء وهبي بجينز و"توب" مكشوفة (صور)
23:00 | 2022-08-21
ماذا يفعل السكر في خلطات العناية بالبشرة والشعر؟
16:00 | 2022-08-21
ما هي الحلوى المفضلة لدى الملكة الايزابيت؟
11:00 | 2022-08-21
بعد غياب لسنوات... فنانة تعود إلى السينما فمن هي؟
فيديو
محمد عساف يعلّم نجم تركي شهير الدبكة على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
محمد عساف يعلّم نجم تركي شهير الدبكة على المسرح (فيديو)
08:00 | 2022-08-22
22/08/2022 19:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
Lebanon 24
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
08:00 | 2022-08-20
22/08/2022 19:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
00:38 | 2022-08-17
22/08/2022 19:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact