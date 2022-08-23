"السلطانة هيام" بنحافة ملحوظة.. شاهد كيف أصبحت! (صور)

شاركت الفنانة التركية مريم أوزرلي التي اشتهرت عربيا باسم "السلطانة هيام" جمهورها بصور من أحدث جلسة تصوير لها.



أطلت مريم أوزرلي بإطلالة كاجوال ببنطلون أسود مع بلوزة بيضاء مكشوفة من منطقة الصدر.



وظهرت مريم أوزرلي بنحافة ورشاقة ملحوظة عن فترات سابقة كانت اكتسبت فيها الوزن.

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(في الفن) (في الفن)