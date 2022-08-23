بعد ظهورها بالمايوه.. نوال بري بإطلالة مُثيرة شاهدوا كيف بدت (صورة)

نشرت الإعلامية والممثلة نوال بري صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بـ "جمبسوت" مكشوف عند منطقة الصدر والبطن.

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وكانت نوال أشعلت المواقع مؤخرا بنشرها صورتها بالمايوه وذلك أثناء قضائها عطلة في اسبانيا.

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A post shared by Nawal Berry / نوال برّي (@nawal.berry)





يُذكر ان نوال تركت مجال الإعلام ودخلت مجال التمثيل وهي شاركت في مسلسل "عروس بيروت"، كما شاركت في مسلسل و"التقينا" الذي عرض في شهر رمضان على شاشة الـ MTV إلى جانب عدد كبير من الممثلين اللبنانيين.