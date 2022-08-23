بمايوه باللون الفوسفوري أظهر التاتو أسفل بطنها.. جويل مردينيان تُثير الجدل ومُتابعون: "استغفر الله استري حالك" (فيديو)

لا تزال خبيرة التجميل ومقدمة البرامج جويل مردينيان تقضي إجازة في جنوب فرنسا مع عائلتها.

ونشرت جويل فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيه بمايوه باللون الفوسفوري على متن قارب في عرض البحر.

ولفت المتابعون التاتو في أسفل بطنها.

وتعرضت جويل للانتقادات جراء الفيديو وكتب أحدهم: "استري حالك شو هاد"، في حين علق أحدهم قائلا: " استغفر الله مبين انها تمر بحاله نفسيه سيئة".