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المرأة

5 نصائح لتشجيع طفلك على الحركة والنشاط

Lebanon 24
23-08-2022 | 14:00
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بغض النظر عن عمر طفلك، فإن الجلوس لفترات طويلة ليس جيداً لصحته الجسدية والعقلية. ممارسة النشاط البدني سواء عبر الالتزام بتمارين رياضية أو اللعب أو الحركة عموماً، أمر لا بد منه من أجل الحفاظ على صحته وتطور مهاراته العقلية والاجتماعية.
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اليك 5 نصائح لتشجيع طفلك على الحركة والنشاط.
 
1- الاشتراك في رياضة مناسبة
هناك الكثير من فصول الرياضة المناسبة لطفلك في الأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية. استشيري طفلك واتركي له حرية اختيار الرياضة المفضلة لديه، ثم اشتركي وشجعيه على الالتزام في الحضور.
 
2- اجعلي خارج المنزل مكاناً ممتعاً
سوف يلتصق طفلك بالأجهزة الإلكترونية داخل المنزل، ما دام لا يوجد بدائل خارج المنزل، لذا اجعلي المساحة الخارجية من منزلك ممتعة بألعاب تشجعه على الحركة، مثل الأرجوحة وألعاب الحديقة. سوف تلاحظين أن طفلك أصبح أكثر ميلاً للعب في المساحة الخارجية، سواء كانت حديقة المنزل أو الفناء الخلفي أو حتى شرفة المنزل.
 
3- حددي وقت الشاشة
من أكثر الطرق فعالية في تشجيع طفلك على الحركة، تحديد وقت الشاشة، حيث يتاح له مشاهدة التلفزيون أو ألعاب الفيديو لوقت محدد في اليوم، ومن ثم لن يجد شيئاً يفعله بعدها سوى الألعاب الحركية.
 
4- شجعي طفلك على تكوين صداقات
الأصدقاء يشجع كل منهم الآخر على الحركة واللعب والنشاط، لذا شجعي طفلك على تكوين صداقات، واسمحي له بالتواصل مع أصدقائه، الخروج معهم، استقبالهم في المنزل، التخطيط لمقابلاتهم في الحديقة أو النادي، ومن ثم تتاح له فرصة اللعب والنشاط بصحبة أقرانه.
 
5- تبنّي حيوان أليف
الحيوان الأليف مثل الكلب والقطة، يشجع طفلك على اللعب والحركة، كما ينمي داخله الشعور بالمسؤولية ومشاعر العطف والرحمة.
المصدر: نواعم
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