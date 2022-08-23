إتهام فنانة شهيرة بشنّ حملة تشويه ضد شيرين عبد الوهاب.. هذا ما فعلته بها!

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قال مدير مهرجان قرطاج الدولي، كمال الفرجاني، في حديث اذاعي إن المطربة التونسية لطيفة، هي التي تقف وراء حملات تشويه الفنانة شيرين عبد الوهاب وضد الدورة 56 للمهرجان.وأكد أن الحملة انطلقت بنشرها خبرًا زائفًا مفاده أن شيرين عبد الوهاب لن تحضر حفل الختام، في حين بلغت الحملة ذروتها بعد حفل شيرين بمهرجان قرطاج، من خلال صحفيين تابعين للطيفة في تونس. وتوعد كمال الفرجاني المطربة لطيفة بالكشف والرد على اتهاماتها قريبًا.وتصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في حفل مهرجان قرطاج بتونس، وظهرت في عدة لقطات أثناء الحفل الغنائي الذي أحيته في تونس بإطلالات لافتة.