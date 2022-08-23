فنانة شهيرة تنشر صورة قديمة مع شقيقها... هل تعرفتم عليها؟

نشرت الفنانة سيمون، على حسابها الخاص على "تويتر" صورة قديمة ونادرة لها مع شقيقها سركيس، لتفاجئ بها جمهورها، وعلقت عليها بقولها: "أخويا... حبيبي، سركيس".



وتفاعل الجمهور مع صورة سيمون مؤكدين ان ملامحها لم تتغير كثيراً رغم مرور سنوات طويلة على الصورة.

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(لها)