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المرأة

فنانة شهيرة تنشر صورة قديمة مع شقيقها... هل تعرفتم عليها؟

Lebanon 24
23-08-2022 | 16:00
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نشرت الفنانة سيمون، على حسابها الخاص على "تويتر" صورة قديمة ونادرة لها مع شقيقها سركيس، لتفاجئ بها جمهورها، وعلقت عليها بقولها: "أخويا... حبيبي، سركيس".

وتفاعل الجمهور مع صورة سيمون مؤكدين ان ملامحها لم تتغير كثيراً رغم مرور سنوات طويلة على الصورة.
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(لها)
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