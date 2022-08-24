بعد غياب عن الشاشة.. مذيعة طقس الـ LBCI السابقة بإطلالة مُثيرة بالساتان شاهدوا كيف بدت زينة الراسي (صور)

نشرت المذيعة ومقدمة البرامج زينة الراسي صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت زينة بإطلالة مُثيرة حيث ارتدت "توب" مفتوحة عند منطقة الصدر وتنورة بفتحة عند الجانب باللون الأسود الساتان.

وانهالت تعليقات المُتابعين المُثنية على جمال وإطلالة زينة.

يُذكر ان زينة كانت مذيعة الطقس واللوتو على شاشة الـ LBCI وهي انتقلت منذ مدة للعيش والاستقرار في دبي.