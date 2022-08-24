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المرأة

بعد غياب عن الشاشة.. مذيعة طقس الـ LBCI السابقة بإطلالة مُثيرة بالساتان شاهدوا كيف بدت زينة الراسي (صور)

Lebanon 24
24-08-2022 | 00:41
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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج زينة الراسي صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت زينة بإطلالة مُثيرة حيث ارتدت "توب" مفتوحة عند منطقة الصدر وتنورة بفتحة عند الجانب باللون الأسود الساتان.

 

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A post shared by Zeina Rassi زينة الراسي 🇱🇧 (@zeina_rassi)


 

وانهالت تعليقات المُتابعين المُثنية على جمال وإطلالة زينة.

 

يُذكر ان زينة كانت مذيعة الطقس واللوتو على شاشة الـ LBCI وهي انتقلت منذ مدة للعيش والاستقرار في دبي.

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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