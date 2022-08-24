بعد المايوه هيفا وهبي تُشعل المواقع مُجدداً.. ظهرت بفستان ضيق وبوضعيات مُثيرة داخل سيارة فارهة (صور)

لا تزال الفنانة هيفا وهبي تقضي عطلة في مصر، وقد نشرت صورا جديدة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" خطفت فيها الأنظار.

فقد ظهرت هيفا وهي ترتدي فستانا ضيقا صيفياً يتميز بفتحة في وسطه، وبوضعيات مُثيرة داخل سيارة فارهة.

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وانهالت تعليقات الجمهور التي أثنت على جمال هيفا.

وكانت هيفا أشعلت المواقع بصور من داخل المسبح وهي تستمتع بوقتها .