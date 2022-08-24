ابنة عاصي الحلاني الصُغرى مُجدداً حديث المواقع بجمالها شاهدوا الصور

نشرت دانا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت دانا في إحدى الصور وهي تلتقط سيلفي بفستان ناعم باللون الأخضر.

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كما نشرت دانا صورا جمعتها بوالدتها كوليت الحلاني وشقيقتها الفنانة ماريتا وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم مؤخرا بمناسبة عيد ميلاد والدتها.

ويشيد المتابعون بجمال ونعومة دانا التي خطفت الأنظار مؤخرا بإطلالاتها.

ودانا لم تختر المجال الفني كشقيقتها ماريتا وشقيقها الوليد بل هي درست إدارة الأعمال وتعيش حاليا في فرنسا حيث تعمل كـ"شيف" في أهم مطعم في العاصمة الفرنسية.