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المرأة
صورة مسربة لشاكيرا... بدت حزينة بعدما قبّل بيكيه حبيبته الجديدة!
Lebanon 24
24-08-2022
|
11:00
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بعد انتشار فيديو يظهر فيه لاعب برشلونة جيرار بيكيه وهو يقبل حبيبته الجديدة كلارا شيا مارتي، طالبة العلاقات العامة، التي قيل إنها كانت السبب وراء انفصاله عن الفنانة شاكايرا، ضجت وسائل التواصل بصورة للأخيرة مع ولديها ميلان وساشا في حديقة، حيث بدت ملامح الحزن عليها.
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وإلى جانب الحزن، أفادت المعلومات بأن شاكيرا "غاضبة للغاية" لأن أب ولديها "أخلّ بصفقة" كانت عقدت بينهما للحفاظ على سرية علاقته الجديدة لمدة عام على الأقل.
فيما كشف المصور جوردي مارتن الذي اعتاد تصوير شاكيرا منذ 12 عاماً حول العالم، إلى أنه بعد يوم من ظهور صور بيكيه وهو يقبل صديقته، ذهب إلى منزل المغنية الكولومبية، لافتاً إلى أنها بدت حزينة كما لم يعهدها سابقاً.
كما أوضح مارتن قائلاً: "يمكن أن ينفصل شخصان وتجري الأمور بسلالسة دون أن يحدث أي ضرر على الإطلاق، لكن جيرار يتصرف بشكل سيئ ويسبب الضرر".
وأضاف أن شاكيرا طلبت عدم الرد على أي أسئلة تتعلق بولديها، بينما شجعها على السعي والعمل على الخروج من تلك الحالة.
(العربية)
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