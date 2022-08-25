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المرأة

فستان أزرق لمّاع مفتوح عند الصدر... كم بلغ سعر فستان نانسي عجرم في قبرص؟ (صور)

Lebanon 24
25-08-2022 | 05:00
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تألقت المطربة نانسي عجرم في أحدث حفلاتها التي أحييتها في قبرص، حيث أطلت في فستان من اللون الأزرق السماوي المزين بالباييت اللامعة.
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وبدت الفنانة، في الصور التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، بالفستان طويل ذات أكمام طويلة بفتحة عند منطقة الصدر، مع شق على طول الساق أظهر بطانة شورت قصير من اللون نفسه والقماشة نفسها.


فستان عجرم هو من علامة إليزابيتا فرانكي وسعره 938 دولارا، ونسقت معه حذاء باللون الفضي، وتركت شعرها ينسدل ناعما على كتفها واستكملت إطلالتها بأقراط.

(العين)
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