بعد طلاقها وابتعادها عن الأضواء.. شاهدوا كيف أصبحت ملكة جمال لبنان السابقة نورما نعوم (صور)

انتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لملكة جمال لبنان السابقة نورما نعوم وذلك خلال حضورها إحدى المناسبات الاجتماعية.

ورغم مرور 23 سنة على حصولها على اللقب الجمالي لا تزال نورما تحافظ على جمالها ورشاقتها علما انها أم لابنتين.

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وابتعدت نعوم عن الأضواء وذلك بعد طلاقها عام 2016 من زوجها المدير العام السابق لتلفزيون "المستقبل" الدكتور نديم منلا، وهي مُقلة بإطلالاتها كما انها ليست ناشطة كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتخبت نورما عام 1999 ملكة جمال لبنان ومثلت بلدها في مسابقات جمالية عالمية، وهي خاضت تجربة التقديم من خلال مشاركتها في عدد من البرامج من بينها برنامج "استديو الفن".