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المرأة
3 سلوكيات تزعج زوجك.. تجنبيها
Lebanon 24
25-08-2022
|
16:00
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بالتأكيد لا ترغبين في إزعاج شريك حياتك، ولكن قد تقعين في سلوكيات تبدو بالنسبة إليكِ بسيطة وعادية، بينما تسبب لزوجك إزعاجاً، ومع الوقت قد تتحول لأزمات في زواجكما، لذا عليكِ تجنب السلوكيات التي تزعج زوجك، والتي يمكنكِ التعرف إليها من خلال قراءة السطور التالية. تابعي القراءة.
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1- الشكوى المستمرة
عندما يزعجك شيء ما، من الطبيعي أن تتحدثي مع زوجك عنه لتحصلي على الدعم منه، ولكن يجب ألا يتحول يومك إلى شكوى مستمرة من تفاصيل صغيرة، فالشكوى المستمرة تفقد زوجك الحماسة وتشعره بالملل والضيق.
لذا اختاري ما تحتاجين فيه إلى الدعم فعلاً، وتخطي صغائر الأمور حتى لا تكوني كثيرة الشكوى.
2- التحديق في الهاتف طوال الوقت
نحن في عصر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بالطبع يجب أن تتعاملي بأدوات العصر، ولكن لا تجعلي هذا يطغى على حياتك، فتصبحي ملتصقة بالهاتف وتحدقي به طوال اليوم، هذا يزعج زوجك لأنه يشعر بعدم اهتمامك به.
حددي أوقاتاً لاستخدام الأجهزة الذكية في البيت، وخصصي أوقاتاً ممنوع فيها تماماً استخدام الأجهزة الذكية، مثل أوقات تناول الطعام أو النوم.
3- مقاطعة حديث الزوج
بالتأكيد مقاطعة الحديث عادة مزعجة جداً، خاصة عندما تحدث من شريك الحياة، فهي تعني عدم الاهتمام والتقدير.
حاولي السيطرة على رغبتك في الحديث عندما يتحدث زوجك، وانتظري حتى ينهي حديثه كاملاً، ثم ابدئي بالحديث.
المصدر: نواعم
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