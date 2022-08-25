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المرأة

إذا كان طفلك يعاني من فرط الحركة إليكِ هذه المعلومة

Lebanon 24
25-08-2022 | 14:00
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كشفت دراسة حديثة عن عدم وجود علاقة سببية بين استخدام الأطفال في سنواتهم الأولى للهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية، وإصابتهم بفرط الحركة في مراحل لاحقة.

ووجدت الدراسة أن تلك الأجهزة الرقمية بإمكانها توفير ميزة نوعية للأطفال المصابين بفرط الحركة تساهم في حفاظهم على مستويات انتباههم ويقظتهم.
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وأوضح الباحثون في قسم علم السلوك بجامعة "أوتفوش لوراند" في المجر، أن "الأطفال الذين يعاونون من القلق أو العصبية أو اضطرابات أخرى منذ البداية هم من يكونوا أكثر عرضة لاستخدام الهواتف والأجهزة اللوحية بشكل أكبر وليس العكس".

وأكدوا أن العديد من الدراسات السابقة أشارت إلى أن المشاهدة المبكرة والمفرطة للتلفاز بالنسبة للأطفال في سنواتهم الأولى، يمكن أن تؤدي لاحقا في مشاكل نقص الانتباه واليقظة، ثمة ميزة نوعية توفرها الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية، للأطفال مفرطي الحركة تساهم في الحفاظ على مستوى اليقظة لديهم".

وذكرت أن "تلك الميزة تتمثل في أن الأطفال المصابين بفرط الحركة يحتاجون إلى تحفيز مستمر، وذلك يمكن توفيره في المحفزات الملونة سريعة الحركة في ألعاب الفيديو والأفلام الموجودة في الأجهزة الرقمية".
المصدر: لها
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