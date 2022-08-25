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المرأة

ميغان ماركل تكشف عن حادثة كبيرة حصلت في القصر.. ماذا حلّ بطفلها "آرتشي"؟

Lebanon 24
25-08-2022 | 08:00
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في خطوةٍ جديدة بمسيرتها بعد انفصالها عن العائلة الملكية البريطانية، بدأت ميغان ماركل بث أولى حلقات البودكاست الخاص بها، وتحدثت فيها عن بعض الأمور الخاصة بها، ومن بينها الكشف عن حادثٍ مروّع تعرض له طفلها "آرتشي".
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وكشفت ميغان ماركل، أن النيران اشتعلت في غرفة نوم ابنها "آرتشي" أثناء قيامها هي وزوجها الأمير هاري بجولة في جنوب إفريقيا. 
 
ومضت ماركل تشرح أن المربية كانت تستعد لوضع "آرتشي" في السرير لقيلولة، لكن غريزتها جعلتها تحضره معها لتناول وجبة خفيفة في اللحظة الأخيرة، مشيرةً إلى أنها غالبًا كانت تحمل الطفل الصغير على ظهرها بقطعة قماش.

وتابعت بالقول إنه وبينما كانت المربية و"آرتشي" خارج الغرفة اشتعلت النيران في المدفأة، وانتقلت إلى الغرفة.

ونظراً لعدم وجود "كاشف دخان" هناك، "تصادف قيام أحدهم بشم الدخان في الردهة"، ليقوموا بعدها بإطفاء ألسنة اللهب.
 

وأوضحت دوقة ساسكس أنه، وبعد الحادث مباشرة، كان من المتوقع أن تحضر هي وزوجها الأمير هاري "مشاركة ملكية أخرى"، مشيرةً إلى أن الأمر لم يكن "منطقياً" بالنظر إلى الحادث الصادم الذي وقع، لكنهما اضطرا لفعل ذلك والظهور كأن شيئاً لم يحدث تاركين طفلهما في المنزل.
المصدر: زهرة
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