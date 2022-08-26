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المرأة

في اختبار بالقانون... كيم كارداشيان تفوز على هيلاري كلينتون

Lebanon 24
26-08-2022 | 05:00
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حققت كيم كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع والتي لا تزال تتدرب في تخصص "القانون"، نصراً كبيراً على هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة والمحامية المتمرسة والحاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون، وذلك خلال اختبار قانوني أجري كجزء من المسلسل الوثائقي الجديد Gutsy. 
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وتشارك كيم كارداشيان في السلسلة الوثائقية Gusty بمواجهة قانونية ضد هيلاري كلينتون. السلسلة المؤلفة من 8 حلقات، سينطلق عرضها في 9 أيلول المقبل، على Apple Tv+، وتقدمها ابنة هيلاري، تشيلسي كلينتون، فيما يستند المسلسل إلى كتاب "الأم والابنة" الأكثر مبيعاً لعام 2019 The Book of Gutsy Women .

ووفقاً لما ذكرته مجلة People ، فإن مشاركة هيلاري كلينتون التي مارست المحاماة قبل أن تصبح السيدة الأولى، في السلسلة، مشاركة شجاعة بمواجهة طالبة القانون كيم كارداشيان.

وقالت هيلاري كلينتون قبل خوض الاختبار الذي خضعت له مع كيم، إن الأخيرة فرصها ضئيلة بالفوز، لترد عليها ابنتها مقدمة السلسلة،  بأن "كيم درست كثيراً مؤخراً أكثر منك".

وبعد جولة من الأسئلة حول الفرق بين الابتزاز والسرقة ومتى الادعاء بالدفاع عن النفس يكون متاحاً، استطاعت كيم أن تفوز على هيلاري بفارق كبير، وذلك بنتيجة 4-11، لتصف هيلاري كلينتون خسارتها "بالموجعة".

من جانبها، اعترفت كارداشيان في الحلقة بأنه بعد عامها الأول من الدراسة القانونية من خلال تدريب مهني مع مكتب محاماة في سان فرانسيسكو، كان اجتياز ما يسمى بامتحان "بيبي بار" أمراً صعباً، وبأنها رسبت فيه مرتين قبل أن تنجح في الثالثة.

وأضافت: "كان أطفالي هناك في كل مرة أفتح فيها نتائجي، ولذا كانوا يرونني أبكي، وفي المرة الأخيرة رأوني أبكي بطريقة مختلفة ليعرفوا أنها دموع السعادة وأنني فعلتها ونجحت".

(عربي بوست)
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