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المرأة

زوجة النائب ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بوقتها بالمايوه على البحر (صورة)

Lebanon 24
26-08-2022 | 03:30
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نشرت وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة وزوجة النائب الياس حنكش، "الفاشينيستا" ريتا لمع، صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها على البحر وترتدي مايوه باللون البرتقالي .

 

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A post shared by Rita Lamah Hankach - ريتا لمع (@ritalamah)


 
 

وتشارك ريتا المتابعين بشكل دائم بصور من حياتها الشخصية الى جانب زوجها النائب الياس حنكش واطفالهما.

 

وشاركت ريتا في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2003 وحلت وصيفة ثانية، وتزوجت من النائب الياس حنكش عام 2007 ورزقا بـ 3 أولاد.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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