3 طرق لتعليم طفلك التعاطف

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أن تنشئي طفلاً متعاطفاً، يشعر بالآخرين ويقدر مشاعرهم ولا يبخل بالمساعدة على من يحتاج إليها، هذا إنجاز هائل، ولكنه يحتاج إلى بذل الجهد، فالتعاطف مهارة تحتاج إلى تدريب وممارسة.1- مساعدة الطفل في التعرف إلى مشاعرهالأطفال يستخدمون الكلمات الشائعة للتعبير عن مشاعرهم، مثل الحزن والسعادة، بينما تكون مشاعرهم متنوعة، ولكنهم لا يتمكنون من تحديدها سوى بمساعدة البالغين.يبدأ طفلك بتعلم التعاطف، عندما تمنحينه أدوات فهم مشاعره وتحديدها والتعبير عنها بنحو أفضل، لذا ناقشي طفلك في مشاعره، وساعديه في تحديدها ووضع مصطلح دقيق لما يحس به، ملل، افتقاد، توتر، ومن هنا يبدأ طفلك في استيعاب المشاعر.2- ترك الطفل يشعر بالمعاناةأحياناً نحمي أطفالنا من المعاناة لأننا لا نريد أن نسبب لهم الألم، ومع ذلك، فإن المعاناة جزء من تجربتنا الإنسانية وأطفالنا ليسوا بمنأى عن المعاناة، وفي نفس الوقت فإن شعور طفلك بالمعاناة، يساعده في استيعاب معاناة الآخرين وتقدير شعورهم بالألم.اسمحي لطفلك باختبار نطاق أوسع من المشاعر البشرية، ليس فقط عبر تعريفه عليها، ولكن عبر تركه يشعر ولو بجزء منها، حتى لو تسبب ذلك بشعوره بالألم أو عدم الراحة لوقت ما.3- تعليم الطفل كيفية التعبير عن التعاطفعلّمي طفلك تأمل مشاعره بغرض التعرّف إليها، ثم التعبير عنها بوضوح دون خجل، فالتعبير عن التعاطف يشجع الطفل على ممارسة هذه المشاعر النبيلة.ويبدأ طفلك بالتعبير عن تعاطفه، عندما يشعر بتقبل صراحته، فلا تشككي أبداً في ما يعبر عنه، ولا تسخري من مشاعره، بل أنصتي له، وأظهري تقديرك وامتنانك لصراحته.